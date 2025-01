Iodonna.it - Come superare il Blue Monday col sorriso? Lo spiega la Dottoressa Marinella Cozzolino, psicoterapeuta

Leggi su Iodonna.it

Ilè noto per essere il giorno più triste dell’anno. Sembrerebbe infatti che le persone, in corrispondenza del terzo lunedì di gennaio, si sentano più giù di morale. Le vacanze di Natale sono finite e i mesi successivi sono caratterizzati dall’assenza di festività. Ma cosa fare per neutralizzare questa tristezza eilcol? Lo abbiamo chiesto alla, sessuologa clinica. Perché andare in psicoterapia: 10 ottime ragioni X Leggi anche ›: i consigli dellae della nutrizionista per affrontarlo: da dove nasce«Ilè stato formulato da un ricercatore inglese che, lavorando per il canale tv dedicato ai viaggi, Sky Travel, individuò questo periodoparticolarmente ricco di prenotazioni di vacanze.