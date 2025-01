Romadailynews.it - Cina: Jinsha espone antichi reperti greci aprendo dialogo tra civilta’

La mostra “Anticaa: Mitologia, Eroi, Destino – Tesori dall’Apulia Felix, in Italia” e’ stata inaugurata oggi presso il Museo del sito didella citta’ di Chengdu, inaugurando un meravigliosotra l’anticaa e l’anticaShu. Co-sponsorizzata dal museo cinese e dal governo regionale della Puglia, la mostra costituisce la prima esposizione in Asia di oltre un terzo deiculturali, ed e’ anche la prima mostra diculturali a tema greco nel Sichuan, raccogliendo 119e set rappresentativi di sculture, ceramiche dipinte, monete, bronzi e oggetti in vetro provenienti da nove istituzioni culturali e museologiche della Puglia, in Italia. L’esposizione prende spunto da sei antiche divinita’ greche familiari al pubblico cinese, suddivise in sei unita’: “Poseidone, Dio del mare”, “Demetra, Dea dell’agricoltura”, “Atena, Dea della saggezza”, “Apollo, Dio della luce”, “Ercole, Dio della forza” e “Dioniso, Dio del vino”.