Chiesa Trentino Alto Adige 67 casi di abusi sessuali in 60 anni Un prete pedofilo celebrò i funerali della sua vittima

Un vero terremoto che scuote dalle fondamenta i pilastri: tra il 1963 e il 2023 nellaatesina si sarebbero verificati 67dicommessi su bambini, quasi equamente divisi tra maschi e femmine con un’età compresa tra gli 8 e i 14. I sacerdoti che hanno commesso violenze di tipo sessuale avrebbero invece in media un’età compresa tra i 28 e i 35. Sono gli sconcertanti dati emersi da un rapporto sugliportato a termine dallo studio Westpfahl-Spilker-Wastl di Monaco di Baviera, in Germania, su incaricodiocesi di Bolzano e Bressanone.Gli scabrosidiLo studio tedesco ha riportato tutti iin maniera estremamente dettagliata, anche se ovviamente i nomi delle vittime non sono stati rivelati. Uno deipiù sconcertanti è il numero 5, che vede protagonista un sacerdote ritenuto colpevole di aver commesso un abuso sessuale su un minore, per il quale fu trasferito.