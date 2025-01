Metropolitanmagazine.it - Che cos’è il marquise layers haircut in super trend su TikTok?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Se stai cercando un taglio di capelli che unisca eleganza e movimento, lepotrebbero essere la soluzione perfetta. Questo stile, ispirato alla forma di un diamante, incornicia il viso mettendo in risalto occhi, zigomi e labbra. Ecco perché sta conquistando il mondo della moda e come puoi realizzarlo anche tu.il?Lesi caratterizzano per una stratificazione leggera e raffinata che parte dalla fronte e termina delicatamente sul mento, avvolgendo le guance in un abbraccio elegante. Rispetto ai tagli scalati anni ’90, come il celebre “Rachel” di Friends, questo stile offre un look più pieno e definito. Secondo la stilista Zoe Irwin, queste stratificazioni si concentrano soprattutto nelle lunghezze, rendendo il taglio ideale per chi cerca volume senza sacrificare la lunghezza dei capelli.