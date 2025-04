Conte | abbiamo tolto i dubbi sui secondi tempi I media devono ringraziare il Napoli che tiene aperto lo scudetto

Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l'Empoli

Conte a Dazn

«Mi veniva da sorridere guardando le immagini del corner (con Lukaku e Sebastiano Esposito, ndr), nell'Inter Seba ha esordito con noi, Romelu gli lasciò calciare un rigore e lui segnò. sera sta crescendo bene, fa gol, ha motore, adesso riesce anche a marcare Romelu che si è fatto perdere dalla nostalgia e dall'amicizia. Io ai miei tempi attaccavo il primo palo».

«Penso che oggi abbiamo disputato un'ottima partita. L'Empoli è una squadra che crea difficoltà, anche quando la vai a pressare alta, giocano tanto sulla seconda palla, sono molto organizzati, mi sorprende che stiano lottando per non retrocedere. All'inizio ci hanno creato un paio di situazioni in cui potevano farci male.

Conte: «abbiamo tolto i dubbi sui secondi tempi. I media devono ringraziare il Napoli che tiene aperto lo scudetto.

