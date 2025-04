Trump attacca Zelensky La guerra colpa tua e di Biden Kiev Rischio conflitto mondiale

Trump valuta di allentare le sanzioni alla Russia e attacca ancora Zelensky: "Non lo sopporteremo a lungo"

L'amministrazione Trump starebbe già elaborando un piano per allentare le sanzioni contro la Russia, mentre la fine del sostegno a Kiev potrebbe essere a un passo. Le prove di disgelo portate ...

Trump attacca Zelensky. Putin "vuole annunciare la vittoria il 24 febbraio"

Non è "molto importante" che Volodymyr Zelensky partecipi ai negoziati per mettere fine alla guerra in Ucraina. Donald Trump continua ad attaccare il presidente ucraino, a pochi giorni dal terzo ...

Ucraina, Trump attacca Zelensky: “Accordo per terre rare o ci saranno problemi”

(Adnkronos) – Donald Trump attacca ancora Volodymyr Zelensky, si prepara a firmare un accordo da 500 miliardi con l'Ucraina per… L'articolo Ucraina, Trump attacca Zelensky: “Accordo per terre rare o ...

Trump attacca Zelensky, 'ma è anche colpa di Putin'. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Biden, Zelensky e Putin da condannare”. Ucraina, Trump: “Guerra con Russia di Biden non mia, va fermata”. LIVE. Trump: "Biden e Zelensky hanno permesso che questa farsa iniziasse" - Onu: "Decine civili uccisi in tre giorni da raid russi da Donetsk a Dnipro". Ucraina, Trump al vetriolo contro Zelensky e Biden: "Guerra colpa loro". Zelensky invita Trump a Kiev, ma il leader Usa lo attacca ancora. Ne parlano su altre fonti

Secondo iltempo.it: Trump punta il dito: guerra colpa di Biden, Zelensky e Putin. Continuano i raid russi - Non si fermano i raid russi in Ucraina, che continuano a colpire duramente obiettivi civili. Dopo il devastante attacco su Sumy durante la Domenica ...

Scrive msn.com: Ucraina-Russia, Trump attacca: "Guerra colpa di Biden, Zelensky e Putin" - Nelle ore dopo l'attacco a Sumy, l'inviato presidenziale per l'Ucraina, il generale Keith Kellogg, ha accusato Mosca di aver "oltrepassato ogni limite", mentre Trump, pur evidenziando che si è ...

Nota di iltempo.it: Ucraina, l'attacco di Trump: "Sono incompetenti". Con chi se la prende - Il presidente Donald Trump ha ripetuto le sue critiche al suo predecessore, Joe Biden, e al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a cui ha ...