Movieplayer.it - Tom Hardy chiarisce il mancato crossover tra Venom e Spider-Man: "Ci siamo andati vicini"

Leggi su Movieplayer.it

La star dile voci su uncon l'Uomo Ragno, smentendo le ricostruzioni secondo cui sarebbe stato bloccato dalle "politiche degli studios". Con l'uscita del primofirmato Sony Pictures, lo-Man interpretato da Tom Holland era già saldamente integrato nel Marvel Cinematic Universe. Nonostante le voci secondo cui Peter Parker sarebbe dovuto apparire come uno degli studenti in visita alla Life Foundation, nel film non compare alcuna interazione diretta con Eddie Brock o Carlton Drake. In- La furia di Carnage, un inaspettato colpo di scena ha trasportato il personaggio dinel MCU, dando l'impressione che un incontro con l'Uomo Ragno fosse ormai imminente. Tuttavia,-Man: No Way Home ha escluso qualsiasi apparizione rilevante di, se non per .