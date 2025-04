The Last of Us 2 | al via su Sky la seconda stagione con Pedro Pascal e Bella Ramsey

La seconda stagione di The Last of Us arriva lunedì 14 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW: un'avventura apocalittica, drammatica e potente, che riprende cinque anni dopo la prima stagione. Sky Exclusive targata HBO rinnova il successo con la seconda stagione di The Last of Us, ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®. Dopo un primo ciclo di episodi da record, la serie riprende cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, trascinando i protagonisti in un conflitto interiore e contro un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile. Nel nuovo capitolo, Pedro Pascal torna a vestire i panni di Joel, mentre Bella Ramsey interpreta nuovamente Ellie, protagonisti indiscussi del dramma. Insieme a loro, il cast si arricchisce con Gabriel Luna nel ruolo di Tommy e Rutina Wesley che darà vita a Maria.

