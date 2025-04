Infortunio Juan Jesus tegola per il Napoli | Conte nei guai le condizioni

Infortunio Juan Jesus, che tegola per il Napoli: le condizioni del calciatore ed il grande problema per Antonio Conte

Il Napoli torna alla vittoria e lo fa in maniera netta, senza appello. Un 3-0 all'Empoli terz'ultimo e la squadra partenopea si riporta nuovamente a -3 dall'Inter capolista. Una risposta che chiedeva Conte alla sua squadra, che si aspettavano i tifosi che pure hanno invitato i calciatori a lottare fino alla fine. E così, dopo il pari contro il Bologna e le critiche per il secondo tempo giocato sottotono, il Napoli ha mostrato la miglior versione di sé.Un approccio alla partita non entusiasmante, con l'Empoli che pure ha provato ad impensierire gli azzurri. La sgroppata con gol di McTominay ha aperto la sfida e da lì è stata tutta in discesa per i partenopei.

Tegola Neres e nuovo schema: possibilità di vedere Juan Jesus terzino

Corriere dello Sport – Tegola Neres e nuovo schema: possibilità di vedere Juan Jesus terzino Le idee per Antonio Conte non sono finite. Il tecnico … L'articolo Tegola Neres e nuovo schema: ...

Juan Jesus tratta il rinnovo, ma a decidere sarà Antonio Conte

Juan Jesus è vicino a rinnovare con il Napoli, tanto che starebbe trattando per restare per almeno un altro anno Juan Jesus è in scadenza di contratto con il Napoli e seppur sembrava non ...

