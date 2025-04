Thesocialpost.it - Russi colpiscono di nuovo Sumy con missili balistici, la denuncia di Kiev

Unattaccostico ha colpito la città ucraina di, nell’est del Paese. Secondo quanto riportato dall’Aeronautica Militare ucraina e dall’amministrazione militare regionale, si è trattato di un attacco condotto con armi balistiche russe, che hanno raggiunto la periferia della città. Al momento, non si registrano feriti, ma le autorità locali sono ancora al lavoro per valutare l’entità dei danni causati dall’esplosione. I dettagli sul tipo di missile utilizzato e sul punto esatto dell’impatto non sono ancora stati resi noti.Nel frattempo,ha confermato la presenza di cittadini cinesi tra i combattenti al fianco dellaa. Alcuni di loro, catturati dall’esercito ucraino durante un conflitto nella regione di Donetsk, hanno raccontato di essere stati ingannati. In una conferenza stampa organizzata dall’agenzia Ukrinform, i prigionieri hanno dichiarato di aver risposto a un annuncio di lavoro sui social, convinti di essere stati assunti per svolgere mansioni mediche nelle file dell’esercito russo.