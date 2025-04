Basket Serie A | la Virtus batte Brescia con un grande secondo tempo e riaggancia Trapani

Virtus Segafredo Bologna in versione "Dr. Jekyll e Mr. Hyde" – già certa della qualificazione ai playoff in virtù della vittoria ottenuta ieri da Venezia e del concomitante ko di Tortona – batte la Germani Brescia 91-79 nel big match posticipo del 26° turno e appaia nuovamente i Trapani Shark in vetta alla classifica del campionato di Serie A di Basket. Impressionante il cambio di passo dei bianconeri che, dopo aver subito ben 53 punti in un primo tempo chiuso a -8 (45-53), hanno stretto le viti della difesa concedendone soltanto 26 nella ripresa a una Germani che, incassato un 28-9 di parziale nel terzo quarto, ha iniziato a sbandare in maniera netta e non è più riuscita a ritrovare il bandolo della matassa. Lo straordinario lavoro difensivo compiuto nei secondi 20' di gara dagli uomini di Dusko Ivanovic ha inevitabilmente giovato anche all'attacco, che ha acquisito brillantezza e ha trovato in Isaiah Cordinier (miglioer realizzatore con 21 punti) e Will Clyburn le bocche da fuoco che assieme ad Ante Zizic e Toko Shengelia (12 punti a testa) hanno spento le speranze dei lombardi.

