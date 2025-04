Pellegrini botta e risposta con tifosi di Sinner | Non chiedo scusa

(Adnkronos) – Le parole di Federica Pellegrini sul caso doping che ha riguardato Jannik Sinner continuano a far discutere. L'ex nuotatrice azzurra aveva fatto trasparire più di qualche dubbio su come era stato gestito il caso Clostebol del tennista altoatesino affermando, nell'intervista a La Repubblica, che "la sua vicenza sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi". I sostenitori del numero uno del mondo, ma non solo, si sono scagliati contro l'olimpionica sui social, dando vita a veri e propri botta e risposta. Un utente ha chiesto a Pellegrini quando avesse intenzione di chiedere scusa a Sinner, ricevendo per risposta un "ma perché?! Mica l'ho offeso" e, ancora, "non credo di aver sbagliato ma forse di essere stata troppo generica. in una domanda su tutta l'intervista che parlava d'altro non poteva essere altrimenti".

