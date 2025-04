Napoli-Empoli 3-0 le pagelle | buon primo tempo nella ripresa calano tutti

Di seguito i voti dei calciatori dell'Empoli nella sfida persa 3-0 contro il Napoli. Napoli-Empoli 3-0, gol e highlights: McTominay e Lukaku condannano i toscani all'ennesima sconfittaVASQUEZ 5.5: il tiro di McTominay che porta al primo gol non è angolatissimo e gli passa molto vicino al.

Empoli travolto in casa Napoli: 3-0. Lukaku e McTominay mattatori. Ora rialzarsi: obbligatorio battere il Venezia. Pagelle

Nuova batosta per l'Empoli. Che però ha ancorfa la possibilità di salvarsi: per esempio battendo il Venezia nella prossima sfida diretta. Al Maradona la squadra di D'Aversa finisce sotto i colpi di ...

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-EMPOLI 3-0: Lukaku formato Champions e McTominay risponde a Conte

Voti e giudizi del match del Maradona valido per la 32a giornata di campionato di Serie A Enilive: ecco chi sono i top e i flop Romelu Lukaku protagonista assoluto al Maradona in Napoli-Empoli, con ...

Napoli-Empoli, le pagelle di CM: McTominay risponde a Conte, Lukaku fa morbidi Viti e Marianucci. Esposito ci prova

Napoli-Empoli 0-0 NAPOLI Meret 6: per poco Esposito non lo sorprende, lui si fa trovare pronto sulla conclusone da lontano dell`attaccante. Brivi...

