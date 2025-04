PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-EMPOLI 3-0 | Lukaku formato Champions e McTominay risponde a Conte

Lukaku protagonista assoluto al Maradona in NAPOLI-EMPOLI, con gol e assist. Il belga raggiunge la doppia doppia e dà un segnale alla prossima stagione, in vista Champions. E la doppietta di McTominay mette pressione all'Inter di Inzaghi.

NAPOLI
Meret 6,5
Mazzocchi 6 (Spinazzola 6)
Rrahmani 6
Juan Jesus 6 (Rafa Marin 6)
Olivera 6,5
Gilmour 6,5 (Billing 6)
Lobotka 6,5
TOP McTominay 8 – Alla vigilia della partita Conte chiede un gol dello scozzese. Ne arrivano addirittura due. Fenomeno assoluto della Serie A.
Politano 7 (Ngonge 6)
Lukaku 8 (Raspadori 6)
Neres 7
All. Conte 7 – Gran segnale al campionato e all'Inter. Ora però è in piena emergenza in difesa, perché si fa male anche Juan Jesus, riserva di Buongiorno out ai box.

