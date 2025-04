INPS contro le truffe il comunicato ufficiale ti può salvare

INPS interviene con un comunicato ufficiale per mettere in guardia i cittadini sulle possibile truffe in cui possono imbattersi attraverso l'invio di messaggi fraudolenti E' l'epoca delle truffe, purtroppo è proprio il caso di dirlo. Ormai ci si imbatte ogni giorno in molteplici tentativi di raggiro che possono concretizzarsi con varie modalità, tutte particolarmente pericolose.

