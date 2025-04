Achille Lauro si esibisce in Piazza di Spagna per presentare il nuovo album

Achille Lauro si esibisce in Piazza di Spagna a Roma per presentare il suo nuovo album, in uscita venerdì 18 aprileL'articolo Achille Lauro si esibisce in Piazza di Spagna per presentare il nuovo album proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Achille Lauro si esibisce in Piazza di Spagna per presentare il nuovo album Leggi su Novella2000.it siindia Roma peril suo, in uscita venerdì 18 aprileL'articolosiindiperilproviene da Novella 2000.

Concertone di Capodanno, sarà Achille Lauro a salutare il nuovo anno in piazza a Cosenza. Sanremo 2025, diretta. La classifica: Giorgia, Cristicchi, Achille Lauro, Brunori Sas e Lucio Corsi i cinque p. Sanremo 2025, cos'è successo ieri nella seconda serata del Festival. Sanremo 2025: Giorgia, Cristicchi, Fedez, Lauro e Corsi i più votati. Bianca Balti mostra le cicatrici e scher. Festa di Capodanno in piazza Bra a Verona: tanta musica con i talenti di X Factor e niente botti. Sanremo 2025, la classifica con i primi cinque cantanti non in ordine: Lauro, Giorgia, Brunori, Cristicchi e Corsi. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Achille Lauro infiamma Piazza di Spagna per l'anteprima del nuovo album - Video - Roma, Piazza di Spagna: una cornice iconica per un evento a sorpresa ( VIDEO ). Achille Lauro ha regalato ai suoi fan una performance live sotto il cielo della Città Eterna per celebrare l'uscita del ...

Come scrive msn.com: Achille Lauro a piazza di Spagna, omaggio a Venditti: ecco l'interpretazione di Notte prima degli esami - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup.

Riporta msn.com: Achille Lauro in piazza di Spagna, migliaia di persone per il concerto a Trinità dei Monti. Il gran finale con "Notte prima degli esami" - «Questo amore è una pioggia», stavolta proprio sotto villa Borghese. Almeno duemila persone in una piazza di Spagna blindata hanno assistito al concerto a sorpresa di Achille ...