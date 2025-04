Oasport.it - Calcio, il Napoli rifila un tris all’Empoli e resta in scia all’Inter nella lotta Scudetto

Iltiene aperta lae travolge l’Empoli nel posticipo che ha chiuso il programma della trentaduesima giornata (la tredicesima del girone di ritorno) della Serie A 2024-2025 dimaschile. I partenopei si sono imposti al ‘Maradona’ per 3-0, tornando alla vittoria dopo il pareggio di Bologna endo a -3 dcapolista.Il successo nel Monday Night è arrivato grazie alla doppietta di un fantastico Scott McTominay (che ha sfiorato la tripletta con un palo nel finale), oltre alle rete di Romelu Lukaku al 56? che ha firmato il 2-0 azzurro ipotecando in un certo senso l’affermazione odierna. Serata perfetta dunque per il pubblico napoletano, che continua a sognare il secondo trionfo negli ultimi tre anni in Serie A.La banda di Antonio Conte, che ha allungato a +11 sul quinto posto a sei turni dalla fine blindando ormai la qualificazione per la prossima Champions League, avrà la possibilità di agganciare momentaneamente l’Inter in testa a quota 71 punti in caso di vittoria a Monza nell’anticipo di sabato 19 aprile, con i nerazzurri chiamati ad un test molto impegnativo domenica a Bologna pochi giorni dopo la sfida europea con il Bayern Monaco.