Internews24.com - Napoli Empoli 3-0, Lukaku e McTominay trascinano la squadra di Conte! Azzurri ancora a -3 dall’Inter. La classifica Serie A aggiornata

di Redazione3-0,ladia -3. Ladopo il match dello stadio MaradonaTerminata qui anche l'ultima sfida di questa 32a giornata diA, che ha visto allo stadio Maradona ildi Antoniovincere e convincere, infliggendo un netto 3-0 all'di D'Aversa.trascinati dal duo, che con i loro gol aiutano i campani a raccogliere tre punti importanti per rimanere in corsa dietro l'Inter,distante 3 punti. Marcature aperte dallo scozzese nel primo tempo, raddoppio dell'ex nerazzurro, che poi regala l'assist al centrocampista per siglare la doppietta personale. 3-0 e partita in cassaforte. Ecco laA, laInter 71 punti (32 partite giocate)68 (32)Atalanta 61 (32)Juventus 59 (32)Bologna 57 (32)Lazio 56 (32)Roma 54 (32)Fiorentina 53 (32)Milan 51 (32)Udinese 40 (32)Torino 40 (32)Genoa 39 (32)Como 36 (32)Hellas Verona 32 (32)Cagliari 30 (32)Parma 28 (32)Lecce 26 (32)24 (32)Venezia 24 (32)