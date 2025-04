The Couple le sorelle Testa Imma e Lucia si raccontano | il pugilato e il coming out Poi la sorpresa della mamma | Video Mediaset

Couple è il momento di conoscere meglio le sorelle Testa, Imma e Lucia che si raccontano a cuore aperto: dalla grande passione per il pugilato al coming out.The Couple, sorelle Testa (Imma e Lucia): “un atleta omosessuale è imperfetto”Le sorelle Testa si raccontano a cuore aperto a The Couple parlando della loro vita privata, ma anche del sogno di diventare campionesse. La prima a parlare è Irma che è riuscita a diventare una numero uno grazie al “sacrificio” della sorella che ha abbandonato il suo sogno per mettersi a lavorare. “Mi sento tutt’ora in colpa e per tutta la vita, ha rinunciato al sogno più grande. Questo era il suo sogno, il mio lo è diventato dopo. A 15 anni non puoi mettere da parte un sogno per farlo realizzare a qualcun altro, ma poi mi calmo e dico che se non l’avessi fatto nessuna delle due ce l’avremmo fatta e staremo ancora oggi a Torre Annunziata. Superguidatv.it - The Couple, le sorelle Testa Imma e Lucia si raccontano: il pugilato e il coming out. Poi la sorpresa della mamma | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it A Theè il momento di conoscere meglio leche sia cuore aperto: dalla grande passione per ilalout.The): “un atleta omosessuale è imperfetto”Lesia cuore aperto a Theparlandoloro vita privata, ma anche del sogno di diventare campionesse. La prima a parlare è Irma che è riuscita a diventare una numero uno grazie al “sacrificio”sorella che ha abbandonato il suo sogno per mettersi a lavorare. “Mi sento tutt’ora in colpa e per tutta la vita, ha rinunciato al sogno più grande. Questo era il suo sogno, il mio lo è diventato dopo. A 15 anni non puoi mettere da parte un sogno per farlo realizzare a qualcun altro, ma poi mi calmo e dico che se non l’avessi fatto nessuna delle due ce l’avremmo fatta e staremo ancora oggi a Torre Annunziata.

