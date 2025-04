Calcio Napoli Empoli 3-0 Tutto facile per gli azzurri

azzurri. il Calcio Napoli fa il suo dovere ed aspetta il prossimo turno che vedrà gli azzurri in trasferta a Monza e l’Inter sul campo del Bologna. Un solo risultato: vincere! Il Calcio Napoli non aveva altre scelte dopo la vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Senza Di Lorenzo . 2anews.it - Calcio Napoli Empoli 3-0. Tutto facile per gli azzurri Leggi su 2anews.it Mc Tominay (doppietta) e Lukaku i marcatori. ilfa il suo dovere ed aspetta il prossimo turno che vedrà gliin trasferta a Monza e l’Inter sul campo del Bologna. Un solo risultato: vincere! Ilnon aveva altre scelte dopo la vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Senza Di Lorenzo .

