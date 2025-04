Le Erisu presentano il primo disco Heavy Goddesses al Crazy Bull Café

Erisu saranno in concerto al Crazy Bull Café di Genova, dove presenteranno “Heavy Goddesses”, il loro primo disco distribuito da Warner Music Italy.All'interno di una serata organizzata da Black Widow Records, oltre alle Erisu, si esibiranno anche i. Genovatoday.it - Le Erisu presentano il primo disco “Heavy Goddesses” al Crazy Bull Café Leggi su Genovatoday.it Sabato 19 aprile 2025 alle ore 21, lesaranno in concerto aldi Genova, dove presenteranno “”, il lorodistribuito da Warner Music Italy.All'interno di una serata organizzata da Black Widow Records, oltre alle, si esibiranno anche i.

