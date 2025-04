Ungheria ora la Costituzione vieta il riconoscimento LGBTQ+ e penalizza chi ha due passaporti

LGBTQ+ e le persone con doppia o multipla cittadinanza, alimentando il dibattito internazionale sulla deriva "illiberale" del governo guidato dal primo ministro Viktor Orbán.Le misure adottateTra le modifiche costituzionali approvate, spicca il riconoscimento legale di soli due sessi, quello maschile e quello femminile, negando così l'identità delle persone transgender. Questo emendamento si inserisce in un contesto già segnato da limitazioni ai diritti civili, come il divieto di adozione per le coppie dello stesso sesso e la definizione costituzionale di famiglia come unione esclusiva tra un uomo e una donna.

