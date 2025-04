Mazzocchi | Conte si fa sentire in campo ma quello che ci dice ci fa stare più attenti

Mazzocchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro l’EmpoliLe parole di MazzocchiCosa diceva Conte dalla panchina?«Il mister stasera si è fatto sentire un po’ di più ma è normale, sono le ultime partite. Però tutto quello che ci dice in campo ci fa stare più attenti»È stato bellissimo il saluto che il Maradona ti ha concesso.«Essere applauditi dal proprio pubblico è una soddisfazione enorme. È normale che quando giochi davanti alla tua gente è diverso, ma io cerco di dare sempre il massimo e credo che stasera sia andata bene».Nella guerra di nervi con l’Inter non potete sbagliare nulla.«Ci sono state partite in cui abbiamo preso gol all’ultimo e c’è stato un umore basso. Ma il mister ci ha preparato anche mentalmente. Ilnapolista.it - Mazzocchi: «Conte si fa sentire in campo, ma quello che ci dice ci fa stare più attenti» Leggi su Ilnapolista.it Il difensore napoletano del Nap0li, Pasquale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro l’EmpoliLe parole diCosavadalla panchina?«Il mister stasera si è fattoun po’ di più ma è normale, sono le ultime partite. Però tuttoche ciinci fapiù»È stato bellissimo il saluto che il Maradona ti ha concesso.«Essere applauditi dal proprio pubblico è una soddisfazione enorme. È normale che quando giochi davanti alla tua gente è diverso, ma io cerco di dare sempre il massimo e credo che stasera sia andata bene».Nella guerra di nervi con l’Inter non potete sbagliare nulla.«Ci sono state partite in cui abbiamo preso gol all’ultimo e c’è stato un umore basso. Ma il mister ci ha preparato anche mentalmente.

Potrebbe interessarti anche:

Conte: «Neres non convocato, Anguissa e Mazzocchi recuperano per domani»

Antonio Conte interviene in conferenza stampa in presentazione di Venezia-Napoli a partire dalle 14:30 a Castel Volturno. Il tecnico del Napoli dovrà sciogliere le ultime riserve sulla formazione, ...

Sky conferma l’assenza di Spinazzola: c’è Mazzocchi a sinistra nel solito 4-3-3 di Conte

Napoli e Udinese si sfideranno questa sera al Maradona, ore 20:45. Conte cerca di mantenere la distanza dall’Inter (+3) almeno fino allo scontro diretto del weekend del 2 marzo 2025, coi nerazzurri ...

Napoli Inter, si ferma un titolarissimo di Conte per infortunio: c’è lesione! A rischio contro i nerazzurri?

di RedazioneNapoli Inter, si ferma un titolarissimo di Conte per infortunio: c’è lesione! A rischio forfait contro i nerazzurri? Le ultime Si avvicina lo scontro diretto tra Napoli e Inter. La ...