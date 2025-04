Napoli la rincorsa scudetto continua | McTominay e Lukaku stendono l' Empoli

Napoli risponde prontamente all'Inter e batte nettamente per 3-0 l'Empoli al Maradona, tornando a - 3 dai nerazzurri. Mattatore del match Scott McTominay, che apre e chiude il tabellino dei marcatori con una doppietta, inframmezzata dal gol di Lukaku. Prestazione solida degli uomini di Conte. Napolitoday.it - Napoli, la rincorsa scudetto continua: McTominay e Lukaku stendono l'Empoli Leggi su Napolitoday.it Ilrisponde prontamente all'Inter e batte nettamente per 3-0 l'al Maradona, tornando a - 3 dai nerazzurri. Mattatore del match Scott, che apre e chiude il tabellino dei marcatori con una doppietta, inframmezzata dal gol di. Prestazione solida degli uomini di Conte.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli a due facce, ma il Milan va ko: il sogno scudetto continua

La prima sorpresa del big match tiene subito in apprensione i 50mila del Maradona. McTominay si ferma in infermeria a poche ore dal fischio d'inizio per via di uno stato influenzale che lo sfila...

Il Napoli supera il Milan 2-1. La corsa scudetto continua

AGI - Il Napoli supera 2-1 il Milan nel posticipo della domenica e rimane ampiamente in corsa per lo scudetto. Sono Politano e Lukaku a mettere la firma su una vittoria maturata nel primo tempo, con ...

L’Inter fa poker a Lecce, continua la rincorsa al Napoli

LECCE (ITALPRESS) – Un Inter dominante e a tratti spettacolare ne rifila quattro in trasferta al Lecce e risponde così al successo di ieri del Napoli contro la Juventus. Al Via del Mare la squadra ...

LIVE – Napoli Empoli, azzurri a caccia della vittoria: continua la rincorsa scudetto. Napoli, la rincorsa scudetto continua: McTominay e Lukaku stendono l'Empoli. Napoli, la piazza crede alla rimonta scudetto: in 752.000 con (e per) Conte. Meret spinge il Napoli: "Sono tutte finali per lo scudetto. Un difetto? Pochi gol". Serie A, il Milan perde a Napoli: quarto posto sempre più lontano. Conte incalza l'Inter. La.... SERIE A - Napoli, continua la rincorsa scudetto: i bookie puntano il "2" a Venezia, Conte si affida al "talismano" Lukaku nelle quote gol. Ne parlano su altre fonti

Segnala iamnaples.it: LIVE – Napoli Empoli, azzurri a caccia della vittoria: continua la rincorsa scudetto - Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la trentaduesima giornata di serie A tra Napoli ed Empoli. Gli azzurri vogliono vincere e in un modo ...

Come scrive msn.com: Napoli crede alla rimonta scudetto: in 752.000 con Conte - Contro l'Empoli undicesimo sold out della stagione, il sesto di fila: la squadra ha tutta la spinta dei tifosi ...

Riporta gonfialarete.com: Napoli, la piazza crede alla rimonta scudetto: in 752.000 con (e per) Conte - Undicesimo sold out della stagione al Maradona: il Napoli punta tutto sulla spinta dei tifosi nella rincorsa all’Inter, riporta il Corriere dello sport.