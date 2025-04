Omicidio di Manuel Mastrapasqua iniziato il processo a Daniele Rezza Vittima e killer due famiglie contro

processo breve e, forse, non privo di tensioni fra le due famiglie, quello iniziato in Corte d’Assise questa mattina, a carico di Daniele Rezza, il ventenne che ha confessato l’Omicidio di Manuel Mastrapasqua, 31 anni, ucciso con una coltellata al petto nella notte tra il 10 e l’11 ottobre scorso, a Rozzano, per un paio di cuffie wireless da 14 euro. Manuel stava tornando a casa dopo il turno di lavoro da magazziniere al supermercato Carrefour di via Farini, a notte fonda. Erano le 2.45 stava chattando con la fidanzata Ginevra, quando l’assassino lo ha aggredito. La dinamica La dinamica è stata ripresa dalle telecamere che inquadrano Rezza in via Trento mentre, vestito di nero e con un cappellino bianco in testa, cammina “con un coltello nella mano destra”, che poi “nel prosieguo delle immagini occulta tra i pantaloni e il giubbotto”, pochi minuti prima dell’aggressione consumata incrociando casualmente Mastrapasqua, che proveniva dalla direzione opposta. Ilgiorno.it - Omicidio di Manuel Mastrapasqua, iniziato il processo a Daniele Rezza. Vittima e killer, due famiglie contro Leggi su Ilgiorno.it Milano – Sarà unbreve e, forse, non privo di tensioni fra le due, quelloin Corte d’Assise questa mattina, a carico di, il ventenne che ha confessato l’di, 31 anni, ucciso con una coltellata al petto nella notte tra il 10 e l’11 ottobre scorso, a Rozzano, per un paio di cuffie wireless da 14 euro.stava tornando a casa dopo il turno di lavoro da magazziniere al supermercato Carrefour di via Farini, a notte fonda. Erano le 2.45 stava chattando con la fidanzata Ginevra, quando l’assassino lo ha aggredito. La dinamica La dinamica è stata ripresa dalle telecamere che inquadranoin via Trento mentre, vestito di nero e con un cappellino bianco in testa, cammina “con un coltello nella mano destra”, che poi “nel prosieguo delle immagini occulta tra i pantaloni e il giubbotto”, pochi minuti prima dell’aggressione consumata incrociando casualmente, che proveniva dalla direzione opposta.

