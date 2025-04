Napoli Empoli Conte elogia i suoi Stiamo rispondendo alle difficoltà

Napoli Empoli 3-0, arrivano le parole di mister Antonio Conte nel post partita del Maradona.Si è concluso sul risultato di 3 a 0 il match tra Napoli ed Empoli. La squadra di Antonio Conte risponde benissimo all’Inter di Simone Inzaghi con un sonoro tris targato Lukaku-McTominay. Per il primo si tratta del 12esimo gol in campionato ed i due assist di questa sera lo rendono primo nella classifica degli assistman. Lo scozzese, invece, dopo due mesi è tornato a fare gol ed ha messo a segno la prima doppietta con la casacca partenopea.Sulla gara, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Dazn.Conte sicuro: “Volevamo dar fastidio e ci Stiamo riuscendo”Rispetto a Sebastiano Esposito, oggi in campo e lanciato da lui ai tempi dell’Inter, ha affermato:“Esposito? Nell’Inter Sebastiano ha esordito con noi e Romelu gli ha concesso il rigore. Spazionapoli.it - Napoli Empoli, Conte elogia i suoi: “Stiamo rispondendo alle difficoltà” Leggi su Spazionapoli.it 3-0, arrivano le parole di mister Antonionel post partita del Maradona.Si è concluso sul risultato di 3 a 0 il match traed. La squadra di Antoniorisponde benissimo all’Inter di Simone Inzaghi con un sonoro tris targato Lukaku-McTominay. Per il primo si tratta del 12esimo gol in campionato ed i due assist di questa sera lo rendono primo nella classifica degli assistman. Lo scozzese, invece, dopo due mesi è tornato a fare gol ed ha messo a segno la prima doppietta con la casacca partenopea.Sulla gara, Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Dazn.sicuro: “Volevamo dar fastidio e ciriuscendo”Rispetto a Sebastiano Esposito, oggi in campo e lanciato da lui ai tempi dell’Inter, ha affermato:“Esposito? Nell’Inter Sebastiano ha esordito con noi e Romelu gli ha concesso il rigore.

