Il Napoli travolge l’Empoli | 3-0 al Maradona firmato McTominay e Lukaku

Maradona si accende, il Napoli risponde. Dopo un avvio complicato, gli azzurri dominano e stendono l’Empoli con un secco 3-0: McTominay sigla una doppietta da protagonista, Lukaku realizza il gol del raddoppio e mette il timbro su due assist. Antonio Conte si gode una vittoria netta e un gruppo in crescita.Partita – Senza Di Lorenzo e Buongiorno, Conte disegna un Napoli inedito: dentro Juan Jesus e Mazzocchi, con Gilmour a centrocampo e Neres preferito a Raspadori nel tridente offensivo. l’Empoli, invece, sorprende: D’Aversa lancia Goglichidze dietro ed Esposito al centro dell’attacco, supportato da Fazzini e Cacace.La prima parte è inaspettata: è l’Empoli a fare la voce grossa. Gyasi e Pezzella mettono subito paura, Fazzini e Esposito si rendono pericolosi, ma trovano Juan Jesus e Meret pronti a evitare il peggio. Anteprima24.it - Il Napoli travolge l’Empoli: 3-0 al Maradona firmato McTominay e Lukaku Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiIlsi accende, ilrisponde. Dopo un avvio complicato, gli azzurri dominano e stendonocon un secco 3-0:sigla una doppietta da protagonista,realizza il gol del raddoppio e mette il timbro su due assist. Antonio Conte si gode una vittoria netta e un gruppo in crescita.Partita – Senza Di Lorenzo e Buongiorno, Conte disegna uninedito: dentro Juan Jesus e Mazzocchi, con Gilmour a centrocampo e Neres preferito a Raspadori nel tridente offensivo., invece, sorprende: D’Aversa lancia Goglichidze dietro ed Esposito al centro dell’attacco, supportato da Fazzini e Cacace.La prima parte è inaspettata: èa fare la voce grossa. Gyasi e Pezzella mettono subito paura, Fazzini e Esposito si rendono pericolosi, ma trovano Juan Jesus e Meret pronti a evitare il peggio.

