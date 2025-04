Thesocialpost.it - L’auto sfonda il guardrail, il volo dal cavalcavia è spaventoso: Francesco muore sul colpo

Tragedia sulla Sp19, nel Bresciano. ÈBegni, 70 anni, residente a Chiari, la vittima del violento incidente avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 14 aprile, intorno alle 9.15, nel territorio di Rodengo Saiano. L’uomo era alla guida di un pick-up quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo nei pressi di un viadotto.Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, il mezzo, dopo averto il, è precipitato dal, compiendo undi alcuni metri prima di schiantarsi sulla strada sottostante, via Colombaia. Solo per un caso fortunato, in quel momento non transitavano né altri veicoli né pedoni. L’impatto è stato devastante: il mezzo, del peso di circa due tonnellate, è rimasto completamente distrutto.Begni è morto sul, rimasto intrappolato tra le lamiere.