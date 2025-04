Stupratore seriale si indaga sui pedinamenti all' 11enne Il patriarca di Venezia | perché era libero? | 25 anni di reati sessuali | l' ultimo nel 2019

Xml2.corriere.it - Stupratore seriale, si indaga sui pedinamenti all'11enne. Il patriarca di Venezia: perché era libero? | 25 anni di reati sessuali: l'ultimo nel 2019 Leggi su Xml2.corriere.it Le parole all'omelia della Domenica delle Palme: «La pena deve prevedere un percorso per evitare il ripetersi degli stessi fatti»

Potrebbe interessarti anche:

Stupratore seriale, si indaga sui pedinamenti alla 11enne. Il patriarca di Venezia: perché era libero?

Le parole durante l'omelia della Domenica delle Palme: «La pena deve prevedere un percorso per evitare il ripetersi degli stessi fatti»

Tragedia sulla SS268, muore motociclista 32enne: si indaga per omicidio stradale

Proseguono le indagini con l’ipotesi di omicidio stradale per la morte di un 32enne, originario di San Valentino Torio, deceduto ieri mattina in un drammatico incidente sulla SS268 “del Vesuvio”, ...

Barca "sparisce" dal Marina d'Arechi e ricompare nel napoletano: si indaga

È risultata rubata a Salerno il 21 marzo scorso l'imbarcazione che è stata recuperata nelle acque di Pozzano a Castellammare di Stabia. Gli uomini della Guardia Costiera, diretti dal capo del ...