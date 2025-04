Juventusnews24.com - Caso scommesse, Caressa: «Non si può giocare così con la vita delle persone, questa volta è un po’ una caccia alle streghe»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24non ha dubbi su quanto sta accadendo in Serie A: tutte le dichiarazioni del telecronistaFabioha parlato a Sky Sport per analizzare quanto accaduto colin Serie A che ha coinvolto anche l’ex Juve Fagioli.PAROLE – «Certamente i ragazzi, per le intercettazioni che si leggono e bisogna leggersi perché escano certe intercettazioni se non è stato commesso un reato, non fanno una bella figura. Abbiamo lettocose che danno fastidio, soprattutto di Fagioli. Però questi ragazzi hanno già pagato per queste cose che sono uscite, sono andati a fare dei percorsi di recupero, hanno sbagliato, hanno pagato e hanno chiesto scusa. Già ritrovarsi sui giornali per queste cose non è giusto. Ma perché lo facevano sui siti illegali? Perché sul sito legale ti devi iscrivere con una carta d’identità e poi devi inserire dei limiti di spesa.