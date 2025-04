Spazionapoli.it - Lukaku e McTominay show, l’asse belgo-scozzese regala vittoria e record

Il belga e lodominano contro l’Empoli, due statistiche sono il simbolo dello strapotere.Il Napoli vince e convince contro l’Empoli. Un match trionfale per gli uomini di Antonio Conte che faticano nel primo tempo e poi stappano la partita nella ripresa.L’Empoli non riesce a tenere per più di 45 minuti contro un Napoli straripante in attacco. I toscani ci provano alzando la pressione e mettendo anche in difficoltà più di una volta gli azzurri, ma nel secondo tempo crollano sotto i colpi di. Un premio di mvp del match diviso in due tra il belga e lo, che stasera sono sembrati davvero ingiocabili.e statistiche con l’EmpoliDue le reti die due gli assist diper lui. Ls rete del belga è la ciliegina sulla torta di un match perfetto, forse il migliore della stagione per lui.