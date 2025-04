Conte in pressing sull’Inter | Senza il Napoli campionato già chiuso

Napoli di accorciare in classifica sull'Inter. Gli azzurri tornano quindi a 3 punti dai meneghini e restano in piena corsa per lo scudetto.Napoli-Empoli, parla Conte: il tecnico mette pressione all'Inter (LaPresse) Calciomercato.itAl termine del match Antonio Conte, tecnico dei partenopei, ha parlato ai microfoni di 'DAZN', sottolineando la buona prestazione dei suoi, soprattutto nella ripresa e il miglioramento rispetto ai primi impegni della stagione. E inoltre non ha mancato nel mettere pressione alla squadra di Simone Inzaghi.Prestazione – "Oggi abbiamo disputato un'ottima partita. L'Empoli è una squadra che crea difficoltà.

