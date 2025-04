Airbag difettosi sui modelli Citroën accolta la class action contro Stellantis Il guaio su 190 mila auto | chi può sperare nel risarcimento milionario

Il Tribunale delle Imprese di Torino ha accolto la class action, promossa da un gruppo di associazioni di consumatori contro Stellantis, Psa Italia e automobiles Citroën, per Airbag difettosi montati su alcuni modelli Citroën. Il contenzioso riguarda un'anomalia nei dispositivi di sicurezza installati su circa 190 mila vetture Citroën, oggi parte del gruppo Stellantis, in particolare nei modelli C3 e DS3 prodotti tra il 2009 e il 2019. In caso di incidente, infatti, gli Airbag in questione potrebbero esplodere, rappresentando un pericolo potenzialmente mortale per conducenti e passeggeri. «Abbiamo puntato l'attenzione sulle condotte che hanno compromesso i diritti dei consumatori – ha detto Martina Donini, presidente nazionale dell'Unione per la difesa dei consumatori (Udicon) al Corriere – : chi guida un veicolo deve stare al sicuro e, se c'è una campagna di richiamo, ci vuole certezza sui tempi di riparazione e sull'assegnazione dei veicoli sostitutivi.

