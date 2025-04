Ilgiornaleditalia.it - Roma, colonia di granchi fluviali giganti ritrovata sotto i Fori Imperiali

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Resistono da tantissimo tempo in quanto si sono perfettamente adattati all'habitat esistente Non solo topi e cinghiali a spasso nella capitale. Camminando tra i resti del Foro di Traiano a, oltre ai reperti, è possibile scorgere la presenza di numerosi. Si tratta di una c