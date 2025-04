The Couple primi scontri nella casa tra Elena Barolo e Laura Maddaloni e non solo | Video Mediaset

primi scontri nella casa di The Couple dopo le parole di Elena Barolo su Laura Maddaloni e dopo i commenti delle sorelle Boccoli su Manila Nazzaro. Cosa è successo?

The Couple, Elena Barolo: "Laura Maddaloni doppia faccia e spigolosa"

nella casa di The Couple è tempo di primi scontri e confronti tra i concorrenti. Durante la settimana Elena Barolo ha avuto qualcosa da dire su Laura Maddaloni definendola "spigolosa" e "doppia faccia". Ilary Blasi dallo studio: "Elena ha detto che sei un pò doppia faccia e che tu comandi Giorgia", ma lei ribatte "non è così". Allora Elena Barolo prende la parola: "mi sono ricreduta e sono tornata sui miei passi, ma ho detto che come principi ho detto che è una donna molto valida".

La campionessa judoka replica: "al di là dei montaggi o no non possono metterci quelle parole, ma doppia faccia no, sono una troppo diretta, così come mi vedi sono".

