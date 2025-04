Trump riceve Presidente El Salvador Ho un ottimo rapporto con quest uomo

ottimo rapporto con quest'uomo. Ho il miglior rapporto con lui. Lo conosco da quando era molto giovane. In effetti, sembravi quasi un adolescente. È cresciuto bene negli ultimi cinque anni." Così Trump incontrando il Presidente di El Salvador Bukele alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

