Conte ampquotRingraziate il Napoli tiene vivo il campionato e dà qualcosa di cui parlareampquot

Napoli Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 3-0 sull`Empoli, a cominciare dalla scena che ha visto Lukaku ed. Leggi su Calciomercato.com Il tecnico delAntonioha parlato a Dazn dopo la vittoria per 3-0 sull`Empoli, a cominciare dalla scena che ha visto Lukaku ed.

Napoli, McTominay: "Conte ci carica a vincerle tutte per lo Scudetto, impressionato da Leao"

Scott McTominay carica il Napoli nella volata per lo Scudetto con l`Inter. Il centrocampista scozzese, 28 anni ex Manchester United, ha dichiarato...

Napoli, Conte: "Okafor non sopporta certi carichi di lavoro". La mossa che rischia di decidere la corsa Scudetto

Noah Okafor è affaticato e rischia concretamente di saltare la sfida, da grande ex, contro il Milan che chiuderà la domenica della 30esima...

Napoli, Conte: "Febbraio il mese più difficile? No, agosto. Noi sudiamo i punti, non 5-0 in carrozza come altri"

In vista del big match di domani contro l`Inter, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto oggi nella sala conferenze del centro tecnico...

Russia-Ucraina, Conte: "Sumy strage orrenda, ma i dichiarazionisti non considerano i morti di Gaza". Conte: "A Sumy strage orrenda, ma su Gaza doppia morale". Ucraina, Conte: condanna per strage Putin a Sumy, ma c'è anche Gaza. Regionali, Conte: «Nessuna autocandidatura ma a sostegno di chi sarà il candidato». Conte “disarma” il direttore di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev la performance con il leader M5s. Conte “disarma” il direttore di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev la performance con il leader M5s. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Napoli, infortunio Juan Jesus: emergenza totale in difesa per Conte - Il Napoli passeggia sull'Empoli di Roberto D'Aversa con 3 gol, ma arriva un'altra tegola per Antonio Conte. Al minuto 65 circa, infatti, Juan Jesus ha dovuto lasciare il campo a causa ...

Come scrive msn.com: Conte “disarma” il direttore di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev la performance con il leader M5s - (Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2025 Il leader del M5s Giuseppe Conte "disarma" il direttore di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Ecco la performance stile western girata per la trasmissione Camera ...

Riporta repubblica.it: Ucraina-Russia, Conte: "Sumy strage orrenda, ma i dichiarazionisti non considerano i morti di Gaza" - Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte lunedì ha condannato l'attacco russo di domenica a Sumy, che ha fatto 34 vittime civili nella città ucraina, ma ha aggiunto: "Quello che ci sorprende è ...