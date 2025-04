WTA Rouen 2025 subito fuori McCartney Kessler e Bronzetti Avanza Kalinina

Rouen, WTA 250 su terra battuta. Si ferma subito la corsa di Lucia Bronzetti, superata dalla qualificata Rakotomanga Rajaonah, in chiusura di giornata esce anche la testa di serie numero 4 McCartney Kessler.Firma l’impresa di giornata Fiona Ferro. La giocatrice francese vince, in due ore e cinquantotto minuti, la battaglia con McCartney Kessler per 6-7(8) 6-2 7-5 ed elimina la statunitense, quarta favorita del seeding. Rimonta vincente per Elena-Gabriela Ruse. La giocatrice romena impiega un’ora e cinquanta minuti per avere ragione, 1-6 6-1 6-4 il punteggio finale, della francese Elsa Jacquemot.In apertura di giornata la francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, giocatrice proveniente dalle qualificazioni, travolge 6-2 6-3, in un’ora e ventitré minuti, Lucia Bronzetti, testa di serie numero 7. Oasport.it - WTA Rouen 2025, subito fuori McCartney Kessler e Bronzetti. Avanza Kalinina Leggi su Oasport.it Quattro incontri di primo turno caratterizzano il programma della prima giornata del torneo di, WTA 250 su terra battuta. Si fermala corsa di Lucia, superata dalla qualificata Rakotomanga Rajaonah, in chiusura di giornata esce anche la testa di serie numero 4.Firma l’impresa di giornata Fiona Ferro. La giocatrice francese vince, in due ore e cinquantotto minuti, la battaglia conper 6-7(8) 6-2 7-5 ed elimina la statunitense, quarta favorita del seeding. Rimonta vincente per Elena-Gabriela Ruse. La giocatrice romena impiega un’ora e cinquanta minuti per avere ragione, 1-6 6-1 6-4 il punteggio finale, della francese Elsa Jacquemot.In apertura di giornata la francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, giocatrice proveniente dalle qualificazioni, travolge 6-2 6-3, in un’ora e ventitré minuti, Lucia, testa di serie numero 7.

