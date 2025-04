Sci alpino Brignone | Milano Cortina? Il pensiero è lì ma sono focalizzata su altro

Milano, presso l’Armani Nobu, si è tenuto il Media Day della FISI che segna la chiusura della stagione. Presente Federica Brignone, autrice di un’ottima stagione e vittima di terribile incidente nel finale. L’azzurra ora si prepara a iniziare il percorso di riabilitazione in vista del ritorno sugli sci: “Sto bene per quello che mi è successo – ha dichiarato -, non pretendo di non avere dolore, ma pensavo peggio. Ho iniziato a fare qualche esercizio, inizierò la fisioterapia a Torino, il mio focus è su quello. Ho avuto davvero tantissimi amici sinceramente non ho ancora avuto modo di annoiarmi“. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 rimangono in secondo piano per il momento: “Dovrò purtroppo lavorare per step, il mio pensiero è guarire per stare meglio possibile. C’è quel pensiero lì, ma in questo momento sono focalizzata su altro“. Leggi su Sportface.it , presso l’Armani Nobu, si è tenuto il Media Day della FISI che segna la chiusura della stagione. Presente Federica, autrice di un’ottima stagione e vittima di terribile incidente nel finale. L’azzurra ora si prepara a iniziare il percorso di riabilitazione in vista del ritorno sugli sci: “Sto bene per quello che mi è successo – ha dichiarato -, non pretendo di non avere dolore, ma pensavo peggio. Ho iniziato a fare qualche esercizio, inizierò la fisioterapia a Torino, il mio focus è su quello. Ho avuto davvero tantissimi amici sinceramente non ho ancora avuto modo di annoiarmi“. Le Olimpiadi di2026 rimangono in secondo piano per il momento: “Dovrò purtroppo lavorare per step, il mioè guarire per stare meglio possibile. C’è quellì, ma in questo momentosu“.

