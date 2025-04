Antonella Elia dice sì alla proposta di nozze di Pietro Delle Piane a BellaMà dopo la lite VIDEO

BellaMà con protagonista Antonella Elia che ha ricevuto una proposta di matrimonio a sorpresa. Spesso ospite del programma condotto da Pierluigi Diaco, la show girl è stata raggiunta dal fidanzato, Pietro Delle Piane con il quale ha anche ballato il tormentone Espresso macchiato di Tommy Cash. "Aspettami qui" – ha esordito l'attore che è rientrato con un cofanetto a forma di cuore dopo essersi allontanato per pochi istanti. Antonella Elia, la proposta di nozze a sorpresa di Pietro Delle Piane"L'anello già ce l'hai e sarebbe stato scontato regalartene un altro. Però, voglio che tu risponda a una domanda una volta per tutti così non puoi tirarmi indietro. Mi vuoi sposare o no? Poi ci pensiamo dopo. Italia, Polinesia" – ha chiesto Delle Piane mentre Antonella Elia mostrava curiosità per il contenuto del cofanetto.

