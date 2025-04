Iltempo.it - Ucraina, Trump punta il dito: la guerra colpa di Biden, Zelensky e Putin

Leggi su Iltempo.it

Non si fermano i raid russi in, che continuano a colpire duramente obiettivi civili. Dopo il devastante attacco su Sumy durante la Domenica delle palme, che ha causato la morte di 34 persone, tra cui due bambini, Mosca ha colpito anche la regione di Kharkiv, provocando altre quattro vittime. "I siti colpiti dai russi sono tutti civili", ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr, respingendo le dichiarazioni del Cremlino che, in risposta alle critiche internazionali, ha ribadi aver sempre mirato a obiettivi militari. In riferimento all'attacco di Sumy, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che il raid aveva come obiettivo una riunione dello stato maggiore del comando del gruppo tattico-operativo 'Seversk' delle forze armate ucraine. Mosca ha accusato Kiev di usare la popolazione come "scudo umano", installando strutture militari in centri densamente popolati.