Agi.it - Oscar Piastri vince il Gran Premio del Bahrain su McLaren

AGI -suha vinto ildel, con George Russell su Mercedes e il compagno di squadra Lando Norris a completare un podio senza Ferrari. Charles Leclerc si è classificato quarto, seguito da Lewis Hamilton, quinto. Il pilota australiano, già vincitore in Cina in questa stagione, ha conquistato la sua quarta vittoria in carriera dominando il weekend: pole position e gara condotta dall'inizio alla fine.: "Vittoria fantastica" "E' unde risultato, un weekend incredibile iniziato con le qualifiche di ieri. Oggi è stato fantastico completare l'opera con una vittoria. Sono contento, non potrò mai ringraziare abbastanza il team. Questa non è mai stata una pista gentile con noi ed è bello aver ottenuto la prima vittoria per il team. Avrei preferito che non ci fosse la safety car, ma ero fiducioso di poter ripartire bene.