The Last of Us 2 ci ha appena regalato un momento che nemmeno i fan del gioco conoscevano

Il primo episodio della seconda stagione di The Last of Us ha regalato agli spettatori una scena che chi ha giocato a The Last of Us Part 2 non ha mai conosciuto. Nella sua prima stagione, The Last of Us è rimasto più o meno fedele al materiale di partenza su cui si è basato. Sebbene la serie si sia discostata occasionalmente dalla trama del gioco, queste differenze non sono mai state enormi e alla fine non hanno cambiato l'esito della storia. E se questo sembra rimanere vero con la seconda stagione di The Last of Us, l'ultimo episodio della serie ha introdotto rapidamente una scena del tutto nuova per la serie televisiva.Attenzione: Di seguito vengono citati spoiler per la Stagione 2, Episodio 1 di The Last of Us. Continuate a leggere a vostra discrezione.Prima ancora che appaiano i titoli di testa della seconda stagione di The Last of Us, gli spettatori vengono introdotti a una manciata di membri superstiti delle Lucciole, il gruppo che Joel ha massacrato alla fine della prima stagione.

