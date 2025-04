Il Napoli dedica la vittoria a Daniele e mostra lo striscione a tutto lo stadio | applausi e commozione

Napoli dedica la vittoria contro l'Empoli al piccolo Daniele, giovane tifoso scomparso all'inizio del 2025, e mostra lo striscione a tutto lo stadio: applausi e commozione da parte di tutto il pubblico azzurro. Leggi su Fanpage.it Illacontro l'Empoli al piccolo, giovane tifoso scomparso all'inizio del 2025, eloloda parte diil pubblico azzurro.

Il Napoli dedica la vittoria a Daniele e mostra lo striscione a tutto lo stadio: applausi e commozione. Anguissa dedica il goal al piccolo Daniele: emozione prima e durante Napoli-Verona. L'omaggio del Napoli al piccolo Daniele: "Per sempre nei nostri cuori". Fiorentina-Napoli, Conte non parla. Stellini: "Per il piccolo Daniele, che non c'è più". Simeone e la dedica a Daniele: "Questa vittoria è per te, riposa in pace" | FOTO. De Laurentiis dedica la vittoria ad un piccolo tifoso: le parole. Ne parlano su altre fonti

