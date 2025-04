Il Napoli batte Empoli 3 0 e continua corsa sul Inter

Agi.it - Il Napoli batte l'Empoli 3-0 e continua corsa sull'Inter

AGI -il botta risposta per lo scudetto tra. Al Maradona ildimostra di non sentire la pressione,ndo l'con un perentorio 3-0. I mattatori della serata sono McTominay, autore di una doppietta, e Lukaku, a referto con due assist, oltre che al gol. I toscani reggono per un tempo sul piano del gioco, venendo poi totalmente sopraffatti dalnella ripresa. L'unica nota negativa per i partenopei è l'infortunio di Juan Jesus, uscito probabilmente per uno strappo muscolare. Sin dai primi minuti le due squadre si affrontano con grande intensità e non mancano le occasioni ne' da una parte ne' dall'altra. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa al 18', grazie ad una bella combinazione tra Lukaku e McTominay. Il belga, infatti, protegge palla a metà campo e lancia nello spazio l'ex Manchester United che arriva sino al limite dell'area per poi far partite un destro potente, che piega le mani di Vasquez.