Trump | Conflitto colpa di Zelensky e Biden Kiev | Rischiamo la guerra mondiale

guerra" Ilgiornale.it - Trump: "Conflitto colpa di Zelensky e Biden". Kiev: "Rischiamo la guerra mondiale" Leggi su Ilgiornale.it Il giorno dopo la strage della Domenica delle Palme non si fermano i combattimenti. I russi premono su Kharkiv. Affondo del presidente Usa: "Questa non è la mia

Il giorno dopo la strage della Domenica delle Palme non si fermano i combattimenti. I russi premono su Kharkiv. Affondo del presidente Usa: "Questa non è la mia guerra"

