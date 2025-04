Calcio il Napoli travolge l’Empoli e resta in scia dell’Inter

restazione di forza quella del Napoli che, davanti al pubblico del Maradona, supera con un netto 3-0 l'Empoli e si riporta a soli tre punti dall'Inter capolista. Protagonisti assoluti della serata McTominay, autore di una doppietta, e Lukaku, che oltre a segnare ha confezionato due assist per il compagno scozzese.Un Napoli cinico e concretoLa formazione di Antonio Conte ha inizialmente dovuto fronteggiare l'aggressività dell'Empoli, che nei primi minuti ha tentato di mettere in difficoltà i partenopei con un pressing alto e intenso. Ma il Napoli ha saputo aspettare il momento giusto per colpire e, al 18?, è passato in vantaggio con una conclusione velenosa di McTominay dal limite dell'area, su assist di Lukaku che ha saputo proteggere palla e servire il compagno.l'Empoli non si è disunito e ha cercato di reagire, sfiorando il pareggio con un'eccellente conclusione al volo di Esposito da 25 metri, che ha richiesto un intervento decisivo di Meret.

