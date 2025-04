Serie A la classifica aggiornata dopo la 32ª giornata | Inter +3 confermato

Serie A 2024-2025 – 32ª giornata
Udinese-Milan 0-4 42? Rafael Leao, 45? Pavlovic, 74? Theo Hernandez, 81? Reijnders
Venezia-Monza 1-0 72? Fila
Inter-Cagliari 3-1 13? Arnautovic, 26? Lautaro Martinez, 48? Piccoli (C), 55? Bisseck
Juventus-Lecce 2-1 2? Koopmeiners, 33? Yildiz, 87? Baschirotto (L)
Atalanta-Bologna 2-0 3? Retegui, 21? Pasalic
Fiorentina-Parma 0-0
Verona-Genoa 0-0
Como-Torino 1-0 38? Douvikas
Lazio-Roma 1-1 47? Romagnoli, 69? Soulé (R)
Napoli-Empoli 3-0 18?, 61? McTominay, 56? Lukaku

classifica Serie A
Inter 71
Napoli 68
Atalanta 61
Juventus 59
Bologna 57
Lazio 56
Roma 54
Fiorentina 53
Milan 51
Torino 40
Udinese 40
Genoa 39
Como 36
Verona 32
Cagliari 30
Parma 28
Lecce 26
Venezia 24
Empoli 24
Monza 15

PROSSIMO TURNO
TRENTATREESIMA giornata Serie A
Lecce-Como sabato 19 aprile ore 15
Monza-Napoli sabato 19 aprile ore 18
Roma-Verona sabato 19 aprile ore 20

