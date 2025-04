Ritiro Fognini l’annuncio sui social | come ha reagito Flavia Pennetta

Flavia Pennetta ha reagito in maniera inaspettata alla notizia che le ha dato il marito Fabio Fognini: la sua carriera sta per volgere al termine.È opinione comune che quello appena passato agli archivi sia stato il suo ultimo Masters 1000 di Montecarlo. Molto probabilmente, infatti, Fabio Fognini non calcherà mai più il palcoscenico sul quale, nel lontano 2019, brillò come mai nella sua carriera. Lui quel torneo lo ha vinto, ma tornare su quello stesso campo, quest’anno, ha avuto un sapore dolceamaro.Ritiro Fognini, l’annuncio sui social: come ha reagito Flavia Pennetta (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl tennista di Arma di Taggia ha perso al primo turno e lo ha fatto, almeno nel primo set, in malo modo, senza assicurarsi neppure un game. Francisco Cerundolo gliene ha concessi tre nel secondo parziale, ma è innegabile che abbia dominato il match dal primo all’ultimo istante. Ilveggente.it - Ritiro Fognini, l’annuncio sui social: come ha reagito Flavia Pennetta Leggi su Ilveggente.it hain maniera inaspettata alla notizia che le ha dato il marito Fabio: la sua carriera sta per volgere al termine.È opinione comune che quello appena passato agli archivi sia stato il suo ultimo Masters 1000 di Montecarlo. Molto probabilmente, infatti, Fabionon calcherà mai più il palcoscenico sul quale, nel lontano 2019, brillòmai nella sua carriera. Lui quel torneo lo ha vinto, ma tornare su quello stesso campo, quest’anno, ha avuto un sapore dolceamaro.suiha(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl tennista di Arma di Taggia ha perso al primo turno e lo ha fatto, almeno nel primo set, in malo modo, senza assicurarsi neppure un game. Francisco Cerundolo gliene ha concessi tre nel secondo parziale, ma è innegabile che abbia dominato il match dal primo all’ultimo istante.

Potrebbe interessarti anche:

Ritiro Hummels: il difensore dirà addio al calcio giocato a fine stagione! Ecco l’annuncio sui social – VIDEO

di Redazione JuventusNews24Ritiro Hummels: il difensore della Roma dirà addio al calcio giocato al termine della stagione! Ecco l’annuncio sui social – VIDEO Mats Hummels ha annunciato che dirà ...

Andrea Damante ed Elisa Visari aspettano un figlio: l’annuncio emozionante sui social

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno condiviso con i loro follower una notizia speciale: presto diventeranno genitori. L’ex tronista di Uomini e Donne e la giovane attrice hanno pubblicato un video ...

Da Partinico all’altare, i Me contro Te si sposano: l’annuncio social

I Me contro Te si sposano. Domenica 2 febbraio i due youtuber siciliani, un po’ in ritardo rispetto alla proposta […] Continua a leggere Da Partinico all’altare, i Me contro Te si sposano: ...