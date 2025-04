Politano | Dobbiamo divertirci in campo Conte ce lo ha chiesto espressamente

Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli Le parole di PolitanoQuanto è importante divertirsi«Il mister e il direttore sportivo Manna ce l’hanno chiesto espressamente, ed è stata questa la chiave della vittoria. Avevamo preparato questo tipo di partita, consapevoli della sua importanza. Dobbiamo pensare a noi stessi, siamo una squadra forte che deve continuare con questo atteggiamento e questo tipo di gioco, perché mancano ancora sei partite. Pensiamo a noi e poi vedremo cosa farà l’Inter».Sul suo ruolo di trascinatore, già dimostrato nello scudetto di due anni fa. «Penso che i ragazzi che sono arrivati lo vedano da soli. Ogni domenica sentono il calore dei nostri tifosi, come quando siamo tornati da Bergamo. Hanno capito subito in che clima sono e penso che anche loro vogliano provare a raggiungere questo obiettivo, che è difficile». Ilnapolista.it - Politano: «Dobbiamo divertirci in campo, Conte ce lo ha chiesto espressamente» Leggi su Ilnapolista.it L’attaccante del Napoli, Mattia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli Le parole diQuanto è importante divertirsi«Il mister e il direttore sportivo Manna ce l’hanno, ed è stata questa la chiave della vittoria. Avevamo preparato questo tipo di partita, consapevoli della sua importanza.pensare a noi stessi, siamo una squadra forte che deve continuare con questo atteggiamento e questo tipo di gioco, perché mancano ancora sei partite. Pensiamo a noi e poi vedremo cosa farà l’Inter».Sul suo ruolo di trascinatore, già dimostrato nello scudetto di due anni fa. «Penso che i ragazzi che sono arrivati lo vedano da soli. Ogni domenica sentono il calore dei nostri tifosi, come quando siamo tornati da Bergamo. Hanno capito subito in che clima sono e penso che anche loro vogliano provare a raggiungere questo obiettivo, che è difficile».

